Бизнес Ставрополья может получить льготный кредит под 3%

Предприниматели Ставрополья получат возможность взять кредит под 3% годовых. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства региона.

Программу "ФОТ 3.0" утвердил президент России Владимир Путин. Речь идет о господдержки бизнеса из отраслей, пострадавших от коронавируса. Помощь могут получить "предприятия от микро- и малых до крупных".

- По новой программе, которая стартует с 9 марта, в первом полугодии бизнес освобождается от выплаты основного долга и процентов по кредиту, а во втором полугодии это нужно будет сделать равными долями ежемесячно, - уточняет управление.

Максимальная сумма кредита определяют из МРОТ на каждого работника в расчете на 12 месяцев. Главное условие для предоставление займа - сохранение 80-90% персонала.

- По данным отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России, льготными кредитами под 2% годовых в Ставропольском крае в 2020 году воспользовались 3,3 тысяч предпринимателей. Общая сумма выданных кредитов составила более 5 млрд рублей, - приводит данные правительство.