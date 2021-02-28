Фермер купил купола для сельского храма на Ставрополье

В Ставропольском крае фермер вложил 2 млн рублей на покупку куполов для храма святого Александра Невского в селе Солдато-Александровском Советского округа. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства СК.

- Я не единственный, кто оказывает помощь нашему селу. А как иначе? Мои прапрадеды из Солдатки. Сколько поколений в селе прожили, а участвовать в таком большом деле удается далеко не каждому, - приводят слова предпринимателя Николая Федосова.

Купола вылили в Воронеже. Строительство храма уже завершается.