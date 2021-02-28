Суд наказал жителя Минвод за кражу носок и стелек на 95 рублей

Мировой суд в Минеральных Водах рассмотрел административный иск к местному жителю. Его обвиняли в правонарушении, предусмотренном статьей "Мелкое хищение чужого имущества".

Согласно данным суда, гражданин тайно похитил мужские носки и зимние стельки. Первый товар стоили 48 рублей 27 копеек, второй - 47 рублей 14 копеек. Общий ущерб - 95 рублей 51 копейка.

- С учетом личности правонарушителя, обстоятельств, влияющих на наказание, суд счел целесообразным назначить гражданину А. наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, - следует из данных суда.