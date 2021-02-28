После жалоб в Невинномысске убрали биотуалеты у входа в общежитие

В Невинномысске увезли биотуалеты около общежития на улице Приборостроительная. Об этом сообщает городская администрация.

Биотуалеты установили после начала ремонта в ноябре 2020 года. Работы над канализацией закончились еще в декабре, но конструкции так и оставались у входа. Туалетами продолжали пользоваться.

- В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по замене труб холодного, горячего водоснабжения и отопления, что никак не влияет на использование системы канализации для жителей дома. Биотуалеты были вывезены с территории дома из-за отсутствия необходимости их использования, - сообщает пресс-служба мэрии.

Работы должны закончить 30 марта 2021 года.