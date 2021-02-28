Ставропольский "Виктор" вышел на 4 место в чемпионате России по гандболу

Гандбольный клуб из Ставрополя "Виктор" обыграл в гостях волгоградский "Каустик". Победа позволила спортсменам выйти на четвертое место в чемпионате России.

Ставропольцы обыграли волгоградцев с небольшим преимуществом, которое было получено в первой половине. Самым результативным игроком "Виктора" был Виталий Мазуров - он забросил девять мячей.

- Поздравляю с очередным успехом! А следующий поединок ставропольская команда проведет в рамках Кубка России. В 1/8 финала наши земляки будут оспаривать путевку в четвертьфинал турнира с челябинскими динамовцами. Эта игра состоится девятого марта в Снежинске, - писал губернатор Ставропольского края.