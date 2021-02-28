"Динамо" двумя ударами по воротам выиграл чеченский "Ахмат"

Во втором тайме у "Ахмата" удалили игрока Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Грозном "Динамо" обыграло "Ахмат" со счетом 2:1. Москвичам понадобилось для победы всего лишь два удара по воротам.

Счет открыл динамовец Даниил Фомин на 7 минуте. Через полчаса счет удвоил Арсен Захарян. После перерыва игра шла в одни ворота. "Ахмат" проводил массированные атаки, и одна из них завершилась голом. На 68-й минуте забил Антон Швец.

На 77-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален арендованный "Ахматом" игрок Артем Тимофеев. За весь матч грозненцы получили 7 желтых карточек, а москвичи - две.

Отметим, что "Динамо" ударило по воротам "Ахмата" всего лишь дважды. Оба раза - в створ.

Благодаря победе в Грозном "Динамо" поднялось на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. "Ахмат" остается на 11 позиции.