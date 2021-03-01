Последние новости Ставрополя на 1 марта 2021: новые законы, спортивные успехи и готовность к паводкам

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости Ставрополя и края на 1 марта 2021 года.

Синоптики рассказали, чего нам ждать от погоды в первый весенний месяц.

Ставрополь получил паспорт готовности к весеннему половодью - хоть подтопление от крупных рек краевой столице и не грозит, но в период таяния снега или непрекращающихся осадков возможны дождевые паводки. Наличие паспорта свидетельствует о том, что муниципалитет готов к капризам природы.

Гандбольный клуб из Ставрополя «Виктор» обыграл на выезде волгоградский «Каустик» и вышел на четвертое место в чемпионате России.

С 1 марта вступает в силу целый ряд законов, который отразится на жизни ставропольцев. Например, в подъездах станет чище, а за персональные данные - спокойнее.