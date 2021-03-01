В Ставрополе 3 марта прозвучат сирены

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 3 марта, в 10:35 включат электрические сирены для проверки их работоспособности и обучения населения. Звучание означает сигнал: «Внимание всем!» Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Администрация Ставрополя призывает вас с пониманием отнестись к проводимому мероприятию и сохранять спокойствие и порядок!

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что четыре человека пострадали в аварии с грузовиком на Ставрополье. К сожалению, один скончался на месте.

Также в аварии пострадала трехлетняя девочка, которую перевозили в легковушке без детского удерживающего устройства.