«Россети Северный Кавказ» рассказали об инновационных проектах компании

На конференции в Архызе.

В поселке Романтик горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии прошла Пятая Всероссийская конференция «Энергоснабжение. Умный город. Цифровой регион».

Компанию «Россети Северный Кавказ» на конференции представил заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков. Он приветствовал всех участников мероприятия от имени генерального директора энергокомпании Виталия Иванова и рассказал о первых итогах реализации Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в субъектах СКФО.

В числе ключевых производственных достижений компании - ввод в эксплуатацию высокоавтоматизированной подстанции 110 кВ «Город» в Чеченской Республике, завершение в 2020 году проекта по обеспечению наблюдаемости всех подстанций 35 - 110 кВ в зоне ответственности компании, внедрение системы управления производственными активами, начало реализации в 2020 году Программы снижения потерь, предусматривающей установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Сергей Поляков представил присутствующим подробную информацию об этапах реализации этих проектов. Говоря о планах энергохолдинга на 2021 год, он отметил, что филиалом «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» в текущем году планируется ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса высокоавтоматизированной подстанции 110 кВ «Аэропорт» и реализация других высокотехнологичных проектов.

В текущем году продолжится реализация Программы снижения потерь, которая также является первым этапом к дальнейшей автоматизации электросетевого комплекса. Реализация этих проектов вызвала большой интерес у участников конференции.

Организаторы форума - руководитель Международного центра поддержки и развития предприятий промышленности Антон Фенев и член Президиума Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации РФ Рашид Артиков - поблагодарили Сергея Полякова за подробную презентацию и ответы на все интересующие вопросы.

Участники конференции также обсудили вопросы модернизации и развития с учетом современных технологий, региональной тарифной политики, опыта повышения платежной дисциплины, развития инвестиционной привлекательности региона и информационной безопасности объектов ЖКХ и промышленности. Решения и инициативы, предложенные на мероприятии, в дальнейшем будут направлены в профильные министерства и ведомства России для детального рассмотрения.

Ежегодно участниками форума становятся ведущие эксперты в сфере электроэнергетики России, производители электротехнического оборудования, представители крупнейших энергетических компаний, бизнеса и власти не только субъектов СКФО, но и всей страны. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации часть спикеров принимала участие в форуме в онлайн формате.