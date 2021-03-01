Дело о смерти четырех человек в ДТП под Минводами передали в суд

Прокуратура Ставрополья утвердила обвинительное заключение по делу о смерти 4 человек в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В декабре 2020 года обвиняемый, выезжая на тракторе со стороны Александровского, поворачивал на дорогу в Минеральные Воды. Мужчина не уступил встречной машине, из-за чего произошло столкновение. Четыре человека погибли на месте ДТП.

- В прокуратуре Александровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказано в сообщении прокуратуры.

Дело направлено в суд.