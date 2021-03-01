В Дагестане арестовали мать за продажу новорожденного

В Дагестане продолжается расследование уголовного дела по статье 127.1 УК РФ в отношении 28-летней женщины, продававшей своего новорожденного ребенка. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского СКР, подозреваемую заключили под стражу.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Махачкале задержали мать, которая за 800 тысяч рублей предлагала женщине из того же города купить ее ребенка. Незаконную сделку хотела заключить еще беременной, обещав передать младенца после родов, запланированных на февраль текущего года. Потенциальная покупательница сперва согласилась, но потом обратилась в полицию.