В Ставропольском крае 75-летняя женщина погибла под колесами электрички

Инцидент произошел 27 февраля, в 19:00, в районе остановки Машук Ставропольского края. Там электропоезд направления «Железноводск — Кисловодск» сбил насмерть местную жительницу. Погибшей оказалась 75-летняя женщина.

Пожилая жительница поселка Иноземцево нарушила правила поведения на железной дороге. По этой причине и произошла трагедия.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 1 марта следователи начали проверку по факту хлопка газа в многоэтажке Ставрополья. Напомним, инцидент произошел в поселке в Рыздвяный Изобильненского городского округа, в одной из квартир многоэтажного дома.