Банк УРАЛСИБ поддержит малый бизнес

Фото предоставлено пресс-службой банка УРАЛСИБ

Соглашение о сотрудничестве финансово-кредитная организация заключила с биржей грузоперевозок «АвтоТрансИнфо». Теперь участники АТИ, юридические лица и индивидуальные предприниматели, при открытии расчетного счета в Уралсиб получат на свой виртуальный счет бонус в 2000 рублей.

Клиентам «АвтоТрансИнфо» доступны специальные условия. Так, в рамках акции «Выгодное начало» они получат 3 месяца бесплатного обслуживания в Банке Уралсиб на пакетах «Бизнес-старт», «Платёжный», «Кассовый», а также скидки на пакетное обслуживание на 6 и 12 месяцев. Вместе с тем, новым клиентам указанной категорий доступно до 12 месяцев бесплатного обслуживания в пакете «Начни с нуля!», бизнес-карта с кешбэком и дополнительный доход в виде процентов на остаток средств на счете.

Уралсиб развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса. Банк формирует комплексную экосистему для предпринимателей. Она включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и бесплатное обучение основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»