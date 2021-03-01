Житель Владикавказа за день погасил копившийся полтора года долг за электроэнергию

Контролеры филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» во время очередного планового обхода обнаружили во Владикавкавзе, что один из абонентов не платил за свет полтора года. Оказалось, что житель североосетинской столицы задолжал энергетикам 65 тысяч рублей. Оспаривать сумму он не стал и долг оплатил.

Выяснилось также, что на протяжении полутора лет абонент ни разу не передавал в энергокомпанию показания прибора учета, который установлен внутри его домовладения.

Как отметил начальник Владикавказского энергосбытового отделения Артур Хурсинов, нахождение индивидуального прибора учёта внутри домовладения и ограниченный к нему доступ - достаточно распространённая проблема, которая доставляет трудности как энергетикам, так и самим гражданам:

- Если у специалистов энергокомпании нет доступа к прибору учета, а сам абонент не спешит передавать показания, начисление производится, исходя из норматива среднемесячного потребления. Впоследствии такие счета на оплату вызывают вопросы у потребителя. Пользуясь случаем, я хочу призвать всех таких абонентов выносить индивидуальные приборы учёта из своих квартир на площадку.

Филиал «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» призывает жителей региона, имеющих задолженность за электроэнергию, оплатить ее в ближайшее время.

- Мы ведём постоянную информационно-разъяснительную работу о текущем статусе уровня платежей населения и прекращении моратория на ограничение энергоснабжения должников, действовавшего в период пандемии, - рассказали в энергокомпании. - Однако ряд абонентов не торопятся выходить на связь с гарантпоставщиком. Граждане, игнорирующие свои обязательства, рискуют столкнуться с ситуацией, когда сумма долга окажется неподъемной для семейного бюджета.