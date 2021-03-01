Губернатор Ставрополья поручил усилить работу по вывозу снега из сел

Устранение последствий недавних снегопадов стало одной из тем еженедельного рабочего совещания в правительстве края, которое провел губернатор.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгенийя Штепы, сегодня на федеральных и региональных дорогах дежурят 152 единицы специализированной техники.

За сутки израсходовали 1,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси. Закрытых дорог на сегодняшний день нет. Круглосуточное дежурство продолжается.

Губернатор Ставрополья особо обратил внимание глав муниципалитетов на задачи, связанные с вывозом снега с территорий сел.

- Осадки продолжатся. Чтобы наши города и села потом не «тонули», чтобы не было дискомфорта для людей – держите на личном контроле работу по вывозу снега, - обратился он к руководителям муниципалитетов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что синоптики обещают снежное начало весны. 1 марта на территории Ставропольского края будет идти мокрый снег. В первый день весны температура ночью упадет до минус 6 градусов.

В Ставрополе - до минус 4. Днем воздух прогреется до 3 градусов, но в некоторых территориях останется минус. Кроме того, пойдет снег.