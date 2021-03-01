Андрей Скрипник назначен главным федеральным инспектором по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края, прошло официальное представление главного федерального инспектора по Ставрополью.

На эту должность назначен Андрей Скрипник. Его представил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Владимиров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Напомним, что 30 ноября 2017 года он избран главой Пятигорска. В апреле 2020 года Андрей Скрипник подал в отставку. 16 апреля 2020 года занял пост Представителя губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах.