Более 13 тысяч ставропольских предпринимателей перешли на патентную систему налогообложения

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор коснулся вопроса о переходе с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на патентную систему, состоявшегося в связи с изменением налогового законодательства.

Владимир Владимиров напомнил о внесенных в связи с этим изменениях в краевое законодательство.

- Мы принимали закон об изменении размеров платы по патенту в Ставропольском крае только с одной целью – дать возможность бизнесу справедливо, не увеличивая затраты, перейти на патент, чтобы и дальше расти и участвовать в развитии нашего края, - прокомментировал губернатор.

По словам министра экономического развития края Сергея Крынина, на сегодняшний день 13,5 тысяч работавших по ЕНДВ представителей малого и среднего бизнеса перешли на патентную систему налогообложения.

Ими было получено 16,6 тысячи патентов. При этом, только после принятия январских поправок в краевой закон о патентном налогообложении, было принято 1,8 тысячи новых заявок о переходе на патент.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае Кирилла Кузьмина, новых замечаний от бизнес-сообщества не поступало.

Владимир Владимиров предложил рассмотреть итоги работы в рамках перехода на новую систему налогообложения на одном из ближайших заседаний краевой Думы. С соответствующей инициативой он обратился к руководству краевого парламента.