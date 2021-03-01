Суд Пятигорска арестовал военного за бегство в баню

В Пятигорске вынесли приговор военному Ахмеду Нажалову. Об этом сообщает пресс-служба городского гарнизонного военного суда.

18 февраля, после 21 часа, Нажалов покинул войсковую часть. Парень без разрешения уехал в сауну, где пробыл до 23 часов. Руководство нашло и вернуло беглеца в часть. В проступке солдата нашли нарушение ФЗ "О статусе военнослужащих".

- При назначении наказания судья принял во внимание, что Нажалов по военной службе характеризуется отрицательно. Он признал свою вину, раскаялся в содеянном и имеет неснятые дисциплинарные взыскания. Нажалову назначен дисциплинарный арест сроком на 25 суток, - следует из выводов суда.