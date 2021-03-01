Житель Ставрополья получил срок за кражу дамской сумки, алкоголя и сигарет

Суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Ессентуков в конце декабря 2019 года находился в салоне красоты.

Там он воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, похитил женскую сумку, в которой находились 34 тысяч рублей. И сбежал оттуда. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Этот же мужчина в начале января 2020 года, находясь в магазине, похитил алкогольную и табачную продукцию с торговых стеллажей магазина, спрятав весь товар под одеждой.

Тем самым причинив магазину материальный ущерб на сумму 11 062 рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Кража».

Суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии. Приговор суда в законную силу пока не вступил.