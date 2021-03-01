Роспотребнадзор огласил данные по коронавирусу в районах Ставрополья

Управление Роспотребнадзора опубликовало сведения о коронавирусе в Ставропольском крае на 1 марта. Лидером по числу заболевших остается Ставрополь.

В краевом центре зарегистрировали 8492 случая заражения COVID-19. Затем идут Буденновский район, Невинномысск и Георгиевский округ, где выявили 2715, 2357 и 2289 больных соответственно. В десятку также вошли Шпаковский район (2086), Пятигорск (2075), Кисловодск (1906), Благодарненский район (1537), Ипатовский округ (1497) и Кочубеевский район (1445).

Данные на 1 марта. Фото: 26.rospotrebnadzor.ru

Меньше всего известных случаев инфицирования коронавирусом в Андроповском (353), Степновском (431) и Новоселицком (532) районах. В Лермонтове за время пандемии зафиксировали шесть больных коронавирусом, следует из данных Роспотребнадзора.