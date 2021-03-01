В Ставропольском крае более 61 тысячи человек получили иммунитет от коронавируса

Вакцина от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такие показатели сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

По данным ведомства, сейчас в России используется двухкомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции. За сутки первым компонентом оградили себя от вируса 600 человек, а вторым - 375.

- Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 28671 человек, - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе улучшается, однако еще рано говорить о победе над вирусом. Губернатор дал указание увеличить количество тестов в регионе, чтобы не терять объективность всей картины.