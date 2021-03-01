Рэпер ST побывал в Ставрополе и захотел вернуться с концертом

Рэп-исполнитель и автор песен Александр Степанов (ST) побывал в главном городе Ставропольского края. Он принимал участие в открытии площадки конкурса «Большая перемена».

- Очень жалко, что мы мы так быстро прилетели и сейчас уже улетаем. Хочется вернуться с концертом, с выступлением, увидеть ребят на концерте, - поделился мыслями музыкант.

Напомним, «Большая перемена» - это общероссийский конкурс для школьников 8-10 классов. Представляет собой онлайн-платформу для самообразования и коммуникации ребят.

Конкурс подразумевает выявление навыков каждого ребенка, тестирования и т.д. Победители «Большой перемены» получат по миллиону рублей на оплату обучения в ВУЗе.

Отметим, Александр Степанов - российский рэп-исполнитель, номинант премии Муз-ТВ 2013 в категории «Лучший хип-хоп проект».