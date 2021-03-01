Минимум 7 крупным зрелищных мероприятий запланировали в Ставрополье

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы Фото: Михаил ПАТЛИС

Сегодня глава Ставропольского края Владимир Владимиров провел онлайн-совещание, на котором высказался о календаре событий на этот год.

По его слова, календарь уже сформирован, но до конца не утвержден - очень многое зависит от эпидемиологической ситуации в крае. Новая волна коронавирусной инфекции может запросто отменить все планы.

Пока что власти запланировали как минимум 7 крупных культурно-массовых мероприятий. В мае на Ставрополье пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс «Солдатский конверт — 2021», а также традиционные грандиозные мероприятия ко Дню Победы. В их числе парад, «Бессмертный полк» и автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая».

В первый месяц лета запланировано проведение Международного пиротехнического шоу «Pyro Five Peaks 2021». Также должны состояться общий бал выпускников всего региона, Всероссийский молодежный фестиваль «На высоте» и другие мероприятия.

Владимиров отдельно подчеркнул, что самое важное - это обеспечить безопасность ставропольцев и не допустить роста числа зараженных.