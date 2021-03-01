Прокурор намерен обжаловать приговор по делу о поджоге девушки в баре Ставрополя

Прокуратура намерена обжаловать приговор Промышленного суда Ставрополя по делу о ЧП в местном баре. Об этом "Комсомольской правде" рассказал информированный источник.

- Администратора Анастасию Веригину и бармена Тиграна Хачатряна обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Первая полностью оправдана. Суд не нашел в ее действиях состава преступления. Второй освобожден от ответственности за истечением срока давности. Если бы не это, его бы осудили на два года. Прокурор намерен обжаловать решение суда, - сообщил источник "КП".

В декабре 2018 года в баре "SKY BAR" устроили огненное представление "Горящий бар". Во время шоу у 20-летней посетительницы загорелись одежда и волосы. Согласно материалам дела, пострадало 20% тела девушки. Вред здоровью квалифицировали как средней тяжести. Собеседник "КП" отметил, что спасти потерпевшую удалось благодаря своевременной помощи медиков.