В Ставропольском крае снизилось количество участков ДТП в 1,5 раза

Согласно сообщению пресс-службы минтранса Ставропольского края, за 2020 год удалось снизить количество аварийно опасных мест на дорогах региона в 1,5 раза. По словам министра транспорта Евгения Штепа, для этого провелась большая работа.

- Наши специалисты не только меняли покрытие проезжей части, но и приводили в порядок прилегающие обочины, дополнительно укрепляя их песчано-гравийной смесью, наносили свежую разметку, устанавливали новые дорожные знаки, барьерные ограждения и сигнальные столбики, - заявил чиновник.

Он отметил, что улучшение показателей возможно только при комплексном подходе к работе. Такой принцип был реализован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Интеллектуальная транспортная система начнет следить за дорогами Ставрополя

Власти региона уже разработали стратегию внедрения системы на три года вперед - с 2021 по 2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (подробнее об этом)