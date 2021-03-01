Кадыров поставил на пост замглавы своей администрации главу Грозного Ису Хаджимурадова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил на место заместителя главы администрации правительства республики Хаджимурадова - мэра города Грозный.

Теперь администрацию Грозного возглавит Хас-Магомед Кадыров, бывший руководитель администрации главы и правительства региона.

- Кроме того, Р. Кадыров предложил назначить министром экономического, территориального развития и торговли ЧР Бекхана Сатуева, ранее занимавшего в Минэкономтерразвития должность заместителя министра, - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Иса Хаджимурадов - политический и общественный деятель, занимал пост мэра Грозного с 17 марта 2020 года.