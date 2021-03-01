Новый сквер у Дома детского творчества появится в Ставрополе этим летом

Парк Фото: Олег ЗОЛОТО

В рамках благоустройства Ставрополя власти решили разбить новый сквер у Дома детского творчества. Пока что пустая территория находится в Октябрьском районе на улице Гоголя.

Уже летом текущего года появится прогулочное пространство для жителей города. По словам Семёнова, в сквере разместят спортивные тренажеры, детскую площадку, лавочки и т.д.

Проект реализуют в рамках программы развития и благоустройства территории. Программа же основывается на местных инициативах.

Напомним, ранее краевая дума пересмотрела бюджет и выделила дополнительные 120 миллионов для финансирования программ местных инициатив.

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