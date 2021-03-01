Суд вынес приговор по делу умершей от отравления газом девушки в Кисловодске

Суд Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Суд вынес обвинительный приговор арендодателю квартиры, в которой умерла студентка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Суд приговорил хозяйку квартиры Гузель Кильдибекову к году лишения свободы. Также она обязана выплатить моральную компенсацию семье погибшей в размере 200 тысяч рублей.

Кильдибекова прошла по статье причинения смерти по неосторожности.

Напомним, хозяйка поселила молодую студентку в квартиру с неисправным газовым оборудованием. Через несколько дней после переезда тело девушка нашли в квартире. Причина смерти - острое отравление бытовым газом.