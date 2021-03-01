Зарплаты в Ставропольском крае за 2020 год увеличились на 6,1%

Деньги Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно данным ведомства, средние номинальные зарплаты увеличились на 6,1% в сравнении с 2019 годом. В пересчете на деньги сумма составила чуть больше 42 тысяч рублей.

- В Ставрополе за 2020 год наиболее высокая заработная плата сложилась в финансовой и страховой деятельности - 59,6 тысяч рублей, - сказано в сообщении Росстат.

Следующей самой высокооплачиваемой работой стала профессиональная, научная и техническая деятельность. На должностях в этой сфере платят 48,7 тысяч. А те, кто обеспечивает хранение и транспортировку продукции и прочего, зарабатывает около 46 тысяч рублей.

Отметим, данная статистика не охватывала сферу малого бизнеса.