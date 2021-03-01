На Ставрополье зафиксировали 13 тысяч безработных - данные Росстата

Центр занятости Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 марта Северо-Кавказстат опубликовал пресс-релиз со статистикой о средней номинальной зарплате ставропольцев, а также о занятости населения.

Согласно данным, в конце января 2021 года на учете стоит 13,3 тысяч незанятых ставропольцев, 13 тысяч из них - безработные.

- Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, составила на конец января 2021 г. 8,5 тысячи человек, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

НАПОМНИМ:

Зарплаты в Ставропольском крае за 2020 год увеличились на 6,1%

Северо-Кавказстат опубликовал данные статистики по номинальной зарплате в регионе (читать далее).