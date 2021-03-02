Последние новости Ставрополя на 2 марта 2021: чем закончилось громкое дело о поджоге клиентки бара

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости Ставрополя и края на 2 марта 2021 года.

Количество ставропольцев, вакцинировавшихся от коронавируса, превысило 61 тысячу человек. Из них 28611 жителей края уже привились вторым компонентов, то есть полностью (в России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации).

Волонтерская группа помощи животным «Ковчег» опубликовала необычное объявление. Как следует из текста, Фонд ищет меланхоличную хозяйку для вислоухой кошки-мужененавистница, которой приходится пить антидепрессанты, чтобы терпеть людей.

К 90-летию первого президента СССР, уроженца Ставрополья Михаила Сергеевича Горбачева в Германии вышла его биография. Эксклюзивные подробности жизни политика прозвучат 2 марта в 17:00 мск на радио «Комсомольская правда» (105,7 FM в Ставрополе, 88,8 FM - на КМВ).

Работники ставропольского бара избежали наказания по делу о поджоге клиентки. Фаер-шоу привело к тому, что девушка получила ожог 20% поверхности тела. Прокурор намерен обжаловать данный приговор.