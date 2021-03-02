Погода на 2 марта 2021 года в Ставрополе: сочувствуем метеозависимым

Погода на 2 марта 2021 года в Ставрополе с климатической точки зрения будет нормальной и весьма неприятной, если говорить о геомагнитной обстановке.

В течение всего дня существенных осадков не ожидается, ночью температура воздуха составит 3-5 градусов мороза, днем - столько же, только со знаком плюс. Ветер поднимется с 6-8 до 11-13 м/с.

А вот магнитное поле будет неустойчивым. Для метеозависимых людей это чревато головными болями и слабостью.

КСТАТИ

Прогноз погоды на весь март 2021 в Ставрополе смотрите по ссылке.