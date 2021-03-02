На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 94 человека

Еще 6 человек скончались за сутки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки у 94 жителя Ставрополья подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Число зараженных достигло 47482. Также за последние сутки болезнь смогли победить 209 человек.

А за весь период пандемии – 43434. К сожалению, за сутки от инфекции скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в сложной форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1089.

- Соблюдать меры эпидемиологической профилактики по-прежнему необходимо. Как и важно помнить о том, что вакцинация поможет поставить перед вирусом заслон. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.