Шесть человек скончались на Ставрополье за сутки от коронавируса

На Ставрополье за сутки число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 209 человек и в целом превысило 43,4 тысячи.

Количество проводимых тестирований на COVID-19 также продолжает расти. Так, на 2 марта всего выполнено 1 миллион 351 тысяча таких исследований.

Это дает возможность выявлять новые случаи заражения. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 94 жителей края.

А за весь период пандемии - 47482. Врачи борются за жизнь каждого, но, к сожалению, болезнь все еще несет опасность. Есть новые летальные исходы. За вчерашний день скончались шесть человек, у которых инфекция протекала в тяжелой форме.

- Соболезную родным скончавшихся пациентов, - обратился глава региона к родным и близким этих людей. За весь период пандемии скончались 1089 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вторым компонентом, то есть полностью привиты, 28611 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 375 человек.

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.