Губернатор Ставрополья просит родителей решить, можно ли уже снимать ограничения с присутствием взрослых на утренниках в детсадах

Влияние пандемии на жизнь Ставрополья постепенно ослабевает. Многие вещи возвращаются в привычное русло. По мнению губернатора Ставрополья, все мы хотим уйти от ограничений, общаться без дистанции.

- Неудивительно, что среди поступающих ко мне обращений тема детских утренников присутствует постоянно. Родители просят разрешить им посещать праздники в садиках. Как отец, прекрасно понимаю чувства, которые за этими вопросами стоят. Но на другой чаше весов – здоровье наших детей. И, в конечном счете, эффективность значимой части работы по противодействию COVID-19. Решение принимать очень непросто. Поэтому, прежде всего, хочу спросить мнение всех родителей о том, можно ли уже снимать ограничения с присутствием взрослых на утренниках в детсадах, - обратился Владимир Владимиров к ставропольцам.

Глава региона предложил два варианта ответа: - Да, это можно сделать. Но с соблюдением всех требований эпидбезопасности!

- Нет, торопиться не стоит. Лучше подождать, пока не улучшится эпидситуация.

- Прошу выбрать один из вариантов в сторис. Ваше мнение будет учтено при подготовке проекта решений краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Мы также проработаем документ с Роспотребнадзором, - отметил губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за последние сутки у 94 жителя Ставрополья подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.

Число зараженных достигло 47482. Также за последние сутки болезнь смогли победить 209 человек. А за весь период пандемии – 43434. К сожалению, за сутки от инфекции скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в сложной форме.