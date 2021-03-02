В Нефтекумске экс-полицейский обвиняется в попытке мошенничества

На Ставрополье завершили расследование уголовного дела в отношении экс-оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Нефтекумскому городскому округу.

Он обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, днем 7 октября 2020 года обвиняемый получил от местного жителя, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, деньги в размере 50 тысяч рублей. За эти деньги полицейский обещал ему оказать помощь в освобождении от уголовной ответственности за мелкое взяточничество.

При этом он знал, что не имеет соответствующих должностных полномочий. Преступную деятельность полицейского пресекли в момент передачи ему денег.

Собранные доказательства направили в надзорный орган для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.