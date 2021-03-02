ВТБ запустил кампусный проект в Грозном

При поддержке банка ВТБ в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика М. Д. Миллионщикова состоялось открытие кампусного проекта - удобной системы управления инфраструктурой вуза, объединяющей различные университетские платформы в единую систему.

Сотрудники и студенты получат кампусную карту, которая станет инструментом для начисления денежных средств на их счета. Она будет дополнена набором определенных функций, необходимых либо полезных для ее держателя. Реализация проекта позволяет обеспечить максимальный уровень защиты от доступа посторонних на территорию вуза.

Ахмед Саидов, управляющий отделением ВТБ в Чеченской Республике, подчеркнул:

- Следуя стратегии ВТБ, мы нацелены внедрять успешные программы банка на территории региона. Нам особенно отрадно, что первый кампусный проект мы реализовали на базе одного из самых старейших учебных заведений Чечни - ГГНТУ, который в прошлом году отпраздновал свое столетие. Уверен, что наше сотрудничество позволит создать технологичную экосистему для университета, упростив доступ к информационным, сервисным, административным и платежным услугам преподавателям и студентам вуза.

Заместитель руководителя департамента-начальник управления продаж в корпоративном канале-вице-президент Роман Петерсон прокомментировал:

- ВТБ обладает большим опытом запуска кампусных проектов в вузах по всей стране. Для реализации данного проекта было использовано современное оборудование и технологическое решение, которое позволило усилить информационную безопасность ВУЗа, решив одну из приоритетных задач. Сотрудникам и студентам была выпущена банковская карта на многофункциональной чиповой платформе, которая в дальнейшем позволит расширить функциональность кампусного проекта».

Проректор по цифровизации и инновациям ГГНТУ Магомед Пашаев поделился преимуществами новой системы:

- ВТБ предоставил для участников кампусного проекта одну из самых современных средств защиты существующих на рынке, с наибольшей степенью защищенности. Очевидным преимуществом системы является то, что больше нет необходимости каждую карту обрабатывать с правом доступа отдельно. Учитывая, что всего их более 10 000. Значимо и то, что программировать карту с правами доступа можно и удаленно. Важным преимуществом кампусных карт, является возможность снятия денег без комиссии через банкоматы любых других банков в том числе.

ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова - первый вуз Чеченской Республики, студенты и преподаватели которого стали участниками кампусного проекта ВТБ. В университете уже начата работа по подключению к современным нефинансовым сервисам банка, к примеру, переход на обновленную систему учета и контроля доступа (СКУД).