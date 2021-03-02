Почти 30 тысяч ставропольцев старше 60 лет вакцинировались от COVID-19

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 29418 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 807 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 1 марта иммунизированы 62579 человек. За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 1203 жителя Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 29418 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 807 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 29792 человека, из них 1121 прошли вакцинацию накануне.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что влияние пандемии на жизнь Ставрополья постепенно ослабевает. Многие вещи возвращаются в привычное русло. По мнению губернатора Ставрополья, все мы хотим уйти от ограничений, общаться без дистанции.

По этой причине Владимир Владимиров просит родителей решить, можно ли уже снимать ограничения с присутствием взрослых на утренниках в детсадах. Проголосовать за выбранный вариант можно в сторис в Инстаграме губернатора Ставрополья.