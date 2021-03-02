Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших программ автокредитования

Фото: банк УРАЛСИБ

В 2020 году жители края брали автокредиты на новые автомобили неохотно. Оно и понятно – многих подкосила пандемия, связанная с коронавирусом. Но в 2021-м прогнозируется рост продаж. Самое время выбрать оптимальное предложение.

Программа «Зеленый свет» банка Уралсиб вошла в тройку лидеров рейтинга лучших программ автокредитования для покупки новых машин.

- Для этого исследования аналитики Frank RG взяли 10 самых продаваемых авто в 2020 году стоимостью не менее 1 миллиона рублей, - говорят в банке Уралсиб. - Для каждой модели были выбраны пять лучших программ автокредитования с самой низкой процентной ставкой.

Банки и программы выстроены по ставке, которую можно получить при условии оформления полиса КАСКО. При этом ни страхование жизни, ни стоимость машины не должны быть обязательными требованиями. По всем анализируемым автомобилям программа «Зеленый свет» попала в топ-3.

- На данный момент мы активно развиваем направление автокредитования, - уточняют в банке Уралсиб. – Была расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы.

Кроме того, расширен агентский функционал автосалонов-партнеров, что позволило клиентам значительно ускорить процесс покупки авто.

- Рост поддержало и участие Банка в госпрограммах поддержки автокредитования и запуск новых промо-программ для машин премиум-классе и автомобилей с пробегом, - добавляют в банке Уралсиб.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»