Женщина 16 лет работала по поддельному диплому в налоговой Ставрополья

В Буденновском районе утвердили обвинительное заключение по делу о подделке диплома. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В июне 2003 года гражданка устроилась на должность ведущего специалиста МИФНС №6. В 2012 году женщину повысили до начальника отдела кадров и безопасности. Позже выяснилось, что при трудоустройстве она отдала поддельный диплом о высшем образовании, выданного якобы во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. По специальности сотрудница была бухгалтер. После возбуждения уголовного дела женщину уволили.

- Буденновской межрайонной прокуратурой утвержден обвинительный акт и направлено в суд уголовное дело в отношении экс-начальника отдела кадров и безопасности Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права", - сказано в сообщении.

Дело направлено в суд.