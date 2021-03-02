Мобильные бригады минераловодской районной больницы вакцинировали более тысячи селян

Иммунизация проводится бесплатно Фото: Архив КП

В Минераловодском городском округе продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции. Уже получили прививку более трех тысяч человек. Из них более тысячи – это жители отдаленных сел.

Привиться селяне смогли благодаря налаженной работе мобильных прививочных бригад, которые уже совершили порядка 40 выездов в 12 поселений округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Ставропольском крае работают 62 прививочных пункта в 41 медицинской организации. Организованы выезды 44 мобильных прививочных бригад, которые вакцинируют организованные коллективы и жителей отдаленных от районных медучреждений поселений.

В край поступило уже более 90 тысяч доз вакцины. Иммунизировались почти 63 тысячи человек, из них завершили вакцинацию порядка половины.

Иммунизация проводится бесплатно.

Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала госуслуг: выбрать услугу «Запись на прием к врачу».

В карточке «Услуги» выбрать поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19». Затем выбрать «Кабинет вакцинации от COVID- 2019», удобное время и записаться.

Второй способ — с помощью единого медицинского портала Ставропольского края https://zdrav26.ru. Зайти в раздел «Вакцинация COVID-19» и записаться по тому же принципу, что и на приём к врачу.

Записаться можно также через регистратуры поликлиник или по телефону «122».

Чтобы получить доступ к дневнику самонаблюдения, после получения второго компонента прививки – прививочный сертификат, на вакцинацию следует взять паспорт, полис ОМC и СНИЛС.

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