На Ставрополье 2 марта прогнозируют мокрый снег, сильный ветер

В Ставропольском крае 2 марта синоптики обещают сильный ветер и мокрый снег. По региону прогнозируют западный ветер 6−10 м/с., во второй половине дня — порывы 11−14 м/с. Днем преимущественно без осадков, +2°…+7°.

В краевом центре +3°…+5°, переменная облачность.

В ночь на 3 марта западный ветер усилится порывами до 17−22 м/с. Местами ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах - сильный.

Температура воздуха ожидается в районе +2°…+4° в краевом центре, около 0°…+5° по краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в рамках благоустройства Ставрополя власти решили разбить новый сквер у Дома детского творчества. Пока что пустая территория находится в Октябрьском районе на улице Гоголя.

Уже летом 2021 года появится прогулочное пространство для жителей города. По словам Семенова, в сквере разместят спортивные тренажеры, детскую площадку, лавочки и т.д.