Ставропольская школьница покорила жюри телепроекта «Я почти знаменит» феноменальной памятью

14-летняя Екатерина Масленникова и 13-летний Владислав Кукиевы из Ессентуков в отборочном туре телепроекта Первого канала «Я почти знаменит» получили сразу три голоса из трех и сразу прошли в финал проекта.

Ребятам приготовили задание – запомнить 100 флагов стан мира за 1 минуту, а затем воспроизвести их в указанном порядке на стенде.

Ставропольские школьники справились с заданием блестяще. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Талант ребят оценивали члены жюри в составе фигуриста Алексея Ягудина, телеведущей Жанны Бадоевой и артиста балета Николая Цискаридзе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что боец UFC Хамзат Чимаев уходит из большого спорта. Об этом он объявил в социальных сетях.

- Думаю, я уже все. Да, я знаю, что я не забрал пояс, но это не самое главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорить мне все, - написал спортсмен.