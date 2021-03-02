В Ставрополе собака провалилась в люк и обессилено ждала помощи

Случай произошел в конце февраля в Ставрополе. Мимо открытого люка проходил мужчина и заметил, что там находится собака. Беспомощное животное провалилось туда и неизвестно, сколько времени там находилось.

Неравнодушный прохожий вызвал спасателей. Пассовцы увидели сдвинутый бетонный блок колодца, куда и провалилась собака.

Животное было настолько обессилено длительным ожиданием помощи, что не издавало никаких звуков. Чтобы достать четвероногого, спасателям пришлось отодвинуть крышку колодца.

После чего один из них, надев пожарную боевку, спустился вниз. Убедившись, что собака не проявляет признаков агрессии, спасатели с помощью лассо вытащили четвероногого друга. Спасенное животное забрал себе вызвавший спасателей молодой человек.