В школах Ставрополья появятся специалисты по воспитательной работе

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья провел совещание по вопросам реализации в крае пилотного федерального проекта по развитию воспитательной составляющей школьного образования. В режиме видеоконференцсвязи в нем поучаствовали члены краевого кабмина, руководство регионального Минобразования.

По словам Владимирова, Ставрополье стало участником реализации этой президентской инициативы в числе 10 регионов страны.

В рамках проекта в школах вводится новая должность – советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. В его функции будет входить не только общая воспитательная работа, но и контроль внешкольного досуга учащихся.

– Проект поможет нам растить поколение здоровое во всех отношениях. И в плане физической формы, и в части патриотизма, и воспитания в целом. Это важный вклад в развитие всей системы школьного образования, – подчеркнул глава региона.

Напомним, участниками проекта станут 375 школ, в которых появятся специалисты по воспитательной работе.

Отбор кандидатов в советники продолжается, заявки на участие в проекте подали 910 специалистов. Итоги отбора будут подведены до конца марта.

До конца августа должно завершиться обучение советников, планируется, что с 1 сентября они приступят к работе.

Губернатор Ставрополья поручил в дальнейшем обеспечить реализацию проекта во всех школах края.