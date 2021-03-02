Губернатор Ставрополья поддержал 15-летнюю рукопашницу из села Курсавка

За победу на высоком уровне ей вручили почетный знак «Сильнейшему рукопашнику России-2020»

Спортивный талант Дианы Снежко во всей своей полноте раскрылся в детско-юношеской спортшколе Андроповского округа Ставрополья, куда три года назад девочка пришла заниматься рукопашным боем.

За это время юной спортсменке удалось достигнуть значительных успехов. В прошлом году Диана поднялась на высшую ступень пьедестала на первенстве СКФО, а затем и России.

За победу на высоком уровне ей вручили почетный знак «Сильнейшему рукопашнику России-2020».

В этом году 15-летняя спортсменка начала соревновательный сезон с победы на краевых соревнованиях среди юношей и девушек по рукопашному бою, посвященных Дню защитника Отечества.

Талант рукопашницы из Курсавки поддержал губернатор края, назначив ей на этот год стипендию.

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