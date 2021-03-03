Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых доходных вкладов

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Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых доходных вкладов, подготовленного аналитической компанией Frank RG*.

В еженедельный рейтинг аналитической компании вошли классические рублевые вклады для открытого рынка с капитализацией процентов – на сумму 100 тысяч рублей, сроком на 1 год.

- Продукты в рейтинге ранжированы по величине самых высоких эффективных ставок по указанным вкладам. В исследовании участвовали банки из Топ-30 рынка по объему портфеля вкладов,- сообщает пресс-служба Банка Уралсиб.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 506 банкоматов, 523 платежных терминала.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»