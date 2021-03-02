На Ставрополье впервые пройдет краевой бал выпускников

На Ставрополье впервые должен пройти краевой бал выпускников, который объединит в краевом центре школьников со всего региона Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье впервые должен пройти краевой бал выпускников, который объединит в краевом центре школьников со всего региона.

Также на Кавказских Минеральных Водах в мае запланирован фестиваль «Курортные сезоны».

Среди его мероприятий – шоу воздушных шаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Также запланировано и проведение Международного пиротехнического фестиваля «Pyro Five Peaks 2021» в июне.

Владимир Владимиров поручил уделить особое внимание при проведении массовых мероприятий обеспечению безопасности участников событий – как эпидемиологической, так и общественной.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья появятся специалисты по воспитательной работе. Напомним, участниками проекта станут 375 школ, в которых появятся специалисты по воспитательной работе.

Отбор кандидатов в советники продолжается, заявки на участие в проекте подали 910 специалистов. Итоги отбора будут подведены до конца марта.

До конца августа должно завершиться обучение советников, планируется, что с 1 сентября они приступят к работе.