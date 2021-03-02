В Шпаковском районе наблюдается замедление темпов распространения коронавирусной инфекции

В Шпаковском районе наблюдается замедление темпов распространения коронавирусной нфекции. Об этом губернатору Ставрополья доложил главврач Шпаковской районной больницы Иван Кошель.

По его словам, все меньше востребованы специализированные инфекционные койки. Это дало возможность начать поэтапный переход к восстановлению работы терапевтического отделения районной больницы в обычном режиме.

Иван Кошель рассказал Владимиру Владимирову о том, что в муниципальном округе активно продолжается прививочная кампания. Иммунизацию против коронавируса прошли 3335 человек.

В том числе, 1636 из них уже получили второй компонент вакцины. Работают 2 стационарных и 3 мобильных прививочных пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор поручил провести дополнительные проверки состояния ливневой канализации в Михайловске

По словам Игоря Серова, в непогоду в округе работало 78 единиц дорожной техники (подробнее)