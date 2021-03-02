Губернатор поручил провести дополнительные проверки состояния ливневой канализации в Михайловске

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с главой Шпаковского округа Игорем Серовым.

Они обсудили вопросы работы муниципальных служб после недавних сильных снегопадов. По словам Игоря Серова, в непогоду в округе работало 78 единиц дорожной техники.

– Эта работа всегда должна вестись своевременно. Но не забывайте о состоянии внутриквартальных дорог, территорий. Снег лежит и там, есть обращения от жителей. Реагируйте, расчищайте, вывозите. Нельзя допустить, чтобы с приходом тепла поселения начали захлебываться в талой воде, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Губернатор также поручил провести накануне паводкоопасного периода дополнительные проверки состояния ливневой канализации в Михайловске.

Обсуждено участие территории в выполнении национальных проектов.

В 2021 году в Шпаковском округе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать около 50 километров автотрасс. Также планируют отремонтировать тротуары, заменить освещение и т.д.

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